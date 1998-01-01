تشيلسي يتلقى ضربة مؤلمة بانتهاء موسم نجمه

وكالات / سما /

تلقى نادي تشيلسي، ضربة موجعة خلال مباراته أمام ضيفه بيرنلي، مساء أمس الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، في ختام الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2/2، تعرض النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، لإصابة منعته من إكمال اللقاء، ليدخل مكانه اللاعب الإسباني، بيدرو رودريجيز.

واتضح فيما بعد أن اللاعب الموهوب تعرض لتمزق في وتر أكيلس سيُبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما أكده هودسون أودوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأعلن كالوم هودسون أودوي، عن انتهاء موسمه الكروي، حيث قال: “لقد انتهى موسمي بتمزق في وتر أكيلس، وعلي العمل بجد من أجل العودة بشكل أقوى، في الموسم المقبل”.

يذكر أن الجناح الإنجليزي صاحب الـ18 عاماً مرتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، وهو ما دفع مدرب تشيلسي لإشراكه أساسياً في المباريات الأخيرة حتى يرتفع سعره.