ضبط كمية كبيرة من السولار غير القانوني بمدينتي الخليل وطولكرم

الخليل / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن طواقمها في محافظتي الخليل وطولكرم ضبطت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، كمية كبيرة من السولار غير القانوني وغير المطابق للمواصفات الفلسطينية، وذلك لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط تمت بناءً على معلومات استخباراتية وبتعليمات من قيادة الجهاز، بمراقبة وبمتابعة حثيثة لنقاط بيع السولار المغشوشة وغير القانونية.

وأشار إلى أنه تم ضبط الكمية داخل مركبتين، وبتفتيش هاتين المركبتين عثر بداخلهما على كمية كبيرة من السولار غير القانوني، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.