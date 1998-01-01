"المواصفات والمقاييس" تعقد ورشة حول بطاقة البيان ومعايرة اجهزة القياس

نظمت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية تحت رعاية محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء الركن يونس العاص، ورشة عمل تعريفية حول المواصفات والجودة وبطاقة البيان للسلع الغذائية ومعايرة أجهزة القياس.

وافتتح الورشة محافظ طوباس اللواء الركن يونس العاص مرحباً بالحضور الكريم، مؤكداً على الدور الفاعل للمؤسسة وعلى أهمية علامات الجودة التي تمنحها المؤسسة ودورها الرئيسي بتسويق عدد كبير من منتجاتنا الفلسطينية خارج الوطن.

وأشاد بدور المواصفات والمقاييس بمتابعة المنتجات الغذائية في الأسواق الفلسطينية. هذا وقد تحدث المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن ضرورة تطوير منتجاتنا الفلسطينية من خلال السعي للوصول بمنتجاتنا لأعلى مستويات الجودة، حيث يتم ذلك من خلال الحصول على احدى شهادات المطابقة والجودة والتي تمنحها المؤسسة من خلال أنظمة معتمدة يتم خلالها التدقيق على أنظمة الجودة ومطابقة هذه المنتوجات مع المواصفات الفنية الخاصة.

وأشاد بأهمية هذه الشهادات من حيث إعطاء الثقة لهذه المنتجات نتيجة للفحص المتواصل لها.

وقد دعا حجة كافة المصانع الوطنية التقدم للحصول على هذه الشهادات والتي ستساهم في رفع القدرة التنافسية لها مقابل المنتجات المستوردة وحتى نتمكن سوياً من وقف ضخ البضائع الإسرائيلية الى أسوقنا المحلية.

وأكد حجة أن المؤسسة ستواصل سعيها الدائم لعقد مثل هذه الورش التوعوية بهدف رفع الوعي حول تطبيق المواصفات والتعليمات الفنية والتي تغطي معظم القطاعات والتي تندرج ضمن السياسة التي تتبعها المؤسسة لتعميم الجودة على كافة المنتجات الفلسطينية المتداولة . وشكر محمد أبو خضر نائب رئيس بلدية طوباس مؤسسة المواصفات والمقاييس على دورها في السعي الدائم للوصول الى كافة المواطنين في كافة المحافظات من خلال ورشات التوعية التي تقوم بها. وقد تحدث المهندس إبراهيم القاضي مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عن دور الرقابة والتفتيش لمنع الغش والتدليس من خلال التحقق من سلامة السلع وامان استخدامها، واخضاعها للفحص المخبري والبحث عن والاهتمام بمدى مطابقة السلع والخدمات المتواجدة في الأسواق للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية ذات العلاقة وتحليل النتائج واتخاذ التدابير اللازمة، كما انها تعمل على تطوير برامج ومواد توعية للمستهلك واستعداد وزارة الاقتصاد الوطني لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان الفضيل. وقدم شاكر عطوي مدير دائرة الاعلام والترويج عرضاً تعريفياً عن مؤسسة المواصفات والمقاييس وأهم الاعمال التي تقوم بها، بالإضافة الى تقديم شرح حول مفاهيم المواصفات والتوصيف والجودة والمعايير، كما قدم عرضاً اخر حول الشهادات التي تمنحها مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكيفية الحصول عليها والالية التي يتم فيها منح الشهادات، كما ابرز دور شهادات الجودة والاشراف والحلال وميثاق زيت الزيتون وميثاق العسل في الاسهام في وصول المنتج الى اعلى درجات الجودة. هذا وقد قدمت المهندسة عبير أبو حجلة مدير مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس – نابلس عرضاً تفصيلياً حول المواصفة الفلسطينية "م ف 135" المتعلقة بالبيانات والمعلومات الواجب توفرها في بطاقة بيان السلع الغذائية المحلية والمستوردة.