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الأوقاف تطلق موقعا الكترونيا لتقديم طلبات التوظيف في المساجد

الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، موقعا الكترونيا خاصا بتقديم طلبات التوظيف في المساجد من خلاله (خطباء وائمة، وخدم)، والاطلاع على الوظائف الدينية المعلنة عبره، دون الحاجة للرجوع إلى مقر الوزارة، أو المديريات  .

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الموقع يتيح للراغبين والذين تنطبق عليهم شروط العمل في المساجد أن يدخلوا بياناتهم، ويقوموا بتسجيل طلبات العمل من خلال الدخول عبر الموقع الالكتروني WWW.PAL-WAKF.PS

وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف أحمد خريشة، "إن الموقع يهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات دائمة التحديث للراغبين بالعمل بالمساجد؛ من أجل سرعة التعامل مع طلباتهم، وارشادهم، والإجابة عن استفساراتهم" .

وأضاف، انه سيتم تنزيل تطبيق خاص مساند للموقع يمكن المستخدمين التواصل على حساباتهم، من خلال أجهزتهم الذكية بكل يسر وسهولة، بالإضافة الى تفعيل خدمة رسائل " SMS" مباشرة على الموقع؛ لإعلام المستخدم في حالة قبول طلبه .

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