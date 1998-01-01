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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن، حسان زياد عواد من بلدة اذنا غرب الخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة.

ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين، خضر محمد ديب الحروب، وحسن يسري الحروب، كما اعتقلت المواطن حمزة يوسف حمدان من قرية الطبقة ببلدة دورا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة بيت كاحل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها عبد الكريم سلمان العطاونه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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