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الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات كافية من النفط

الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفالح: السعودية ستعمل على ضمان توافر إمدادات كافية من النفط


الرياض /وكالات/

أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على ضمان توازن أسواق النفط العالمية.

وقال الفالح، بحسبما نقلته وكالة "واس"، إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

#وزير_الطاقة : ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن.#واس

وجاء تصريح الوزير السعودي بعد أن أعلنت واشنطن أنها لن تمدد لما بعد الثاني من مايو للإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني، مشددة على أنها ستعمل على وقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل وحرمانها من عائداته.

وأكد بيان صدر عن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لتلبية الطلب العالمي على النفط بعد خروج النفط الإيراني من الأسواق.

وفي أسواق النفط صعدت الأسعار بنسبة 2% بعد القرار الأمريكي، وجرى تداول مزيج "برنت" بحلول 16:36 بتوقيت موسكو، عند مستوى 73.84 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

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