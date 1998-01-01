ضبط شبكة لصوص متخصصة بالسطو على المنازل والدراجات النارية في غزة

غزة / سما/

أكدت شرطة المباحث العامة في غزة أنها تمكنت بداية الأسبوع الجاري، من ضبط شبكة لصوص كبيرة مكونة من 8 أفراد، متخصصة بالسطو على منازل المواطنين بالقطاع، وسرقة الدراجات النارية.

وأكد النقيب مسعد ضهير مدير قسم مباحث المدينة في تصريح صحافي مكتوب، أنه وبعد تلقي المباحث عدة شكاوى من مواطنين ولعدة أشهر، بقيام مجموعة من اللصوص بالسطو على منازلهم في ساعات الليل وتحت جنح الظلام، قامت بعمليات تحر ومتابعة لهذه الشكاوى، حيث تبين تطابق الأسلوب الإجرامي في تلك الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين خلال عام 2018/2019.

وبيَّن ضهير أنه وبعد متابعة ورصد شخص أثناء استعداده للقيام بعملية سطو جديدة على منزل، قامت الشرطة على الفور بإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف باستعداده لسرقة منزل، كما اعترف على باقي أفراد العصابة.

وأضاف إنه وعلى الفور تم ضبط اللصوص المشاركين معه في عمليات السطو والسرقة، وذلك بعد استدعائهم، حيث اعترفوا خلال التحقيق معهم بسرقة ما يقارب 21 درجة نارية، والسطو على عدة منازل للمواطنين وسرقة مصاغ ذهبي، وأموال من جميع الفئات.

وأشار ضهير إلى أنه تم تسليم المتهمين للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.

وفي السياق، أعلن النقيب حسن أبو العون مسؤول قسم الذهب المركزي في مباحث التموين، أن قسم الذهب المركزي في المباحث استطاع انجاز قضية سرقة مصاغ ذهبي تُقدر بـ 16 ألف دينار.

وقال أبو العون، إن تحرك قسم الذهب جاء بناءً على معلومات توصل إليها تفيد بوجود الفتى "ح. غ" والبالغ من العمر (17 عاماً) يقوم ببيع أسورة ذهب في سوق الذهب بمدينة غزة.

وأضاف أبو العون أنه تم الاشتباه في المذكور، وخلال التحقيق معه أفاد بأنه قام بسرقة المصاغ الذهبي من جده، حيث قام ببيع جزء منه عن طريق صديقيه المدعوين "ع. ط" و"ع. و".

وذكر أنه باستدعاء الأخير، أقر بمعرفته بأن الذهب مسروق، حيث تم تحويل القضية إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

إلى ذلك، أوضحت المباحث العامة على لسان الرائد ميسرة معراج مدير المباحث العامة في محافظة رفح جنوب القطاع، تمكن شرطة المباحث من استعادة مبلغ 22 ألف دولار أميركي في قضيتي سطو وسرقة منفصلتين.

وبيَّن أن القضيتين تزامنتا معاً في التوقيت نفسه، موضحاً أن القضية الأولى كانت عبارة عن عملية سرقة 11 ألف دولار من منزل يعود لأحد المواطنين في منطقة حي الجنينة، حيث تمكنت المباحث من التعرف على السارق واستعادة المبلغ لأصحابه.

وذكر معراج أن القضية الثانية تعلقت بعملية ابتزاز مالي لأحد المواطنين بمبلغ 11 ألف دولار أميركي، لافتاً إلى أنه وبعد تقديم شكوى في المباحث من قبل المواطن الضحية، تم إلقاء القبض على المتهم وإعادة المبلغ المالي.

وأكد أنه تم تحويل المتهمين في القضيتين إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.