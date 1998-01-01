صحيفة : "حماس" تعتقل نائب مدير معبر بيت حانون وخمسة ضباط آخرين

غزة / الايام/

اعتقلت أجهزة أمن حركة حماس نائب مدير معبر بيت حانون حاتم أبو الجبين في مدينة غزة، أمس.

وجاء اعتقال أبو الجبين عقب مرور ثلاثة أيام على اعتقال خمسة ضباط آخرين من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية.

ونقلت مصادر محلية عن ذوي المعتقل أن عناصر مسلحة اعتقلته ونقلته إلى جهة غير معلومة ودون معرفة الأسباب.

والضباط المعتقلون هم: عبد السلام القصاص (48 عاماً) والمقدم محمد الشطلي (56 عاماً)، والرائد سمير طبش (30 عاماً) وكانوا يعلمون في معبر رفح البري، وكانت اعتقلت في وقت سابق الملازم محمد أبو جلال (42 عاماً) الذي كان يعمل في جهاز المخابرات التابع للسلطة الوطنية، والرائد كمال غنام.

وقد اتصلت أجهزة حماس بذويهم وأبلغتهم بأن الضباط محتجزون لديها.

ولم يصدر أي تعقيب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس على الاعتقالات.