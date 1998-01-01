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الرباط : سفير الإمارات يغادر المغرب بطلب من أبو ظبي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرباط : سفير الإمارات يغادر المغرب بطلب من أبو ظبي


ابو ظبي / وكالات/

غادر السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي قبل أيام، المغرب، وذلك بناء على "طلب سيادي عاجل" من أبوظبي، بحسب إعلام مغربي.

ونقلت وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام بينها صحيفة "أخبار اليوم"، أن الكعبي غادر الأراضي المغربية الأسبوع الماضي عائدا إلى بلاده بشكل مفاجئ.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن السفير الإماراتي الذي لم يمض على تعيينه عام واحد، غادر بناء على طلب سيادي مستعجل، من دون توضيح الأسباب.

ولم يصدر تعليق رسمي سواء من قبل السلطات المغربية أو الإماراتية على هذه الأنباء.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أجرى في 8 أبريل/نيسان الجاري جولة خليجية، شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.

وخلال الأزمة الخليجية، اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين دول الحصار (الإمارات والسعودية والبحرين إلى جانب مصر)، وبين قطر. كما أرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، والتقى بأميرها.

وتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن "العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية".

وتأتي الرسالة بعدما سلم بوريطة، رسائل مماثلة إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وحمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وفق الرباط.

وشهدت العلاقات بين البلدين توترات في الآونة الأخيرة، على خلفية ما نشرته وسائل إعلام سعودية تبث من الإمارات بشأن الصحراء الغربية، حيث استدعى البلدان في فبراير/شباط الماضي سفيريهما للتشاور.

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