اعتقال 16 مواطنا بالضفة بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الثلاثاء، طالت 16 مواطنا من انحاء الضفة.
واقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وشرعوا في تفتيش ومداهمة وتخريب الممتلكات قبل عمليات الاعتقال.
و اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وعرف من معتقلي الضفة:
١. حمزة يعقوب أحمد رداد- الزاوية غرب سلفيت
٢. وائل محمود بكر شقير- الزاوية
٣. حارث علي أبو معلا- قباطية جنوب جنين
٤. معتز أبو معلا- قباطية
٥. علاء كميل- قباطية
٦. عمر صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
٧. قصي خالد أبو سالم- الدوحة جنوب بيت لحم
٨. الفتى مجاهد يوسف طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٩. مجد ناجي أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم
١٠. لؤي أحمد أبو مفرح- تقوع
١١. خضر محمد الحروب- دير سامت غرب الخليل
١٢. حسن يسري الحروب- دير سامت
١٣. حسان زياد عواد- إذنا غرب الخليل
١٤. القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد محمد دار نصر- كفر نعمة غرب رام الله
١٥. سامح فؤاد لدادوة- المزرعة الغربية شمال رام الله
١٦. عدي فائق الطحان- أريحا