اعتقال 16 مواطنا بالضفة بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الثلاثاء، طالت 16 مواطنا من انحاء الضفة.

واقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وشرعوا في تفتيش ومداهمة وتخريب الممتلكات قبل عمليات الاعتقال.

و اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعرف من معتقلي الضفة:

١. حمزة يعقوب أحمد رداد- الزاوية غرب سلفيت

٢. وائل محمود بكر شقير- الزاوية

٣. حارث علي أبو معلا- قباطية جنوب جنين

٤. معتز أبو معلا- قباطية

٥. علاء كميل- قباطية

٦. عمر صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

٧. قصي خالد أبو سالم- الدوحة جنوب بيت لحم

٨. الفتى مجاهد يوسف طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٩. مجد ناجي أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم

١٠. لؤي أحمد أبو مفرح- تقوع

١١. خضر محمد الحروب- دير سامت غرب الخليل

١٢. حسن يسري الحروب- دير سامت

١٣. حسان زياد عواد- إذنا غرب الخليل

١٤. القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد محمد دار نصر- كفر نعمة غرب رام الله

١٥. سامح فؤاد لدادوة- المزرعة الغربية شمال رام الله

١٦. عدي فائق الطحان- أريحا