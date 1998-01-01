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اعتقال 16 مواطنا بالضفة بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي

الثلاثاء 23 أبريل 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 16 مواطنا بالضفة بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات، فجر اليوم الثلاثاء، طالت 16 مواطنا من انحاء الضفة.

واقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وشرعوا في تفتيش ومداهمة وتخريب الممتلكات قبل عمليات الاعتقال.

و اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعرف من معتقلي الضفة:
١. حمزة يعقوب أحمد رداد- الزاوية غرب سلفيت
٢. وائل محمود بكر شقير- الزاوية
٣. حارث علي أبو معلا- قباطية جنوب جنين
٤. معتز أبو معلا- قباطية
٥. علاء كميل- قباطية
٦. عمر صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
٧. قصي خالد أبو سالم- الدوحة جنوب بيت لحم
٨. الفتى مجاهد يوسف طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
٩. مجد ناجي أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم
١٠. لؤي أحمد أبو مفرح- تقوع
١١. خضر محمد الحروب- دير سامت غرب الخليل
١٢. حسن يسري الحروب- دير سامت
١٣. حسان زياد عواد- إذنا غرب الخليل
١٤. القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد محمد دار نصر- كفر نعمة غرب رام الله
١٥. سامح فؤاد لدادوة- المزرعة الغربية شمال رام الله
١٦. عدي فائق الطحان- أريحا

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