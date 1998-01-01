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300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للأخوة المسيحيين الغزيين لمناسبة الأعياد

الثلاثاء 23 أبريل 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
300 تصريح للضفة والقدس و200 لخارج الوطن للأخوة المسيحيين الغزيين لمناسبة الأعياد


غزة / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء الاثنين، أنه بعد جهود بذلتها لدى الجانب الإسرائيلي تم الموافقة على إصدار 300 تصريح للأخوة المسيحيين الغزيين للوصول للضفة الغربية والقدس، وكذلك 200 تصريح للخروج خارج الوطن، للاحتفال بالأعياد، مبينة أن الأبناء والأحفاد والأشقاء الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما يستطيعون مرافقة كل من لديه تصريح.

وسلم رئيس لجنة الشؤون المدنية في غزة صالح الزق التصاريح إلى راعي الطائفة اللاتينية في غزة الأب "ماريو" خلال زيارته لمقر الطائفة اليوم، مقدما لهم التهاني والتبريكات بحلول الأعياد، وخلال الزيارة هاتف رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، راعي الطائفة مقدما أصدق التهاني والتبريكات.

وتمنى الشيخ، خلال الاتصال، أن تحل هذه الأعياد حاملة معها كل بشائر الخير والبركة والسلام، وأن يعيدها الله سبحانه وتعالى في الأعوام المقبلة وقد تحققت آمال وأهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.

من جانبه، أعرب راعي الطائفة اللاتينية عن شكره للوزير الشيخ والهيئة العامة للشؤون المدنية على الاهتمام الدائم والعمل المستمر لمصلحة أبناء شعبنا، ولما فيه خير الوطن والمواطنين.

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