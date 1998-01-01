خريجون يعتصمون للمطالبة بحقهم بالتوظيف في غزة

غزة / سما /

اعتصم عشرات الخريجين الجامعيين، اليوم الاثنين، أمام وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، للمطالبة بحقهم في التوظيف خاصةً وأنه تم إدراجهم على برنامج "طموح 2" التوظيفي للتشغيل المؤقت، رافعين لافتات تدعو لحماية حقوقهم وتوظيفهم.

وأعلن متحدث باسم الخريجين المحتجين، عن بدء اعتصام مفتوح أمام الوزارة احتجاجا على تجاهل الوعود التي أطلقتها الوزارة، ووزارة العمل بتوظيفهم، لافتا إلى أنه تم توظيف خريجين آخرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤخرا، وسط تجاهل لقائمتهم التي تم إعدادها سابقا من وزارة العمل.

وأشار الخريج أحمد أبو ضباع، إلى أنهم قدموا امتحان توظيف عام 2017، وتم اجتيازه، وإجراء مقابلة للتوظيف، وتم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات الدور الوظيفي لملء أي شواغر.

وأضاف: انه تم ادراجهم ضمن برنامج تشغيل مؤقت لـ 4 أشهر فقط لعدم وجود ميزانية مالية لتغطيتهم، ولكنهم فوجئوا قبل 20 يوما بإجراء تعيينات جديدة وسط تجاهل لحقهم في التوظيف.

ووصف ابو ضباع، ما جرى معهم بانه "ظلم" وقع عليهم، وهو أمر مرفوض،لافتا إلى أنهم يخططون لإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة تجاهل حقوقهم.