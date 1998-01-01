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اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

الإثنين 22 أبريل 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة


رام الله / سما /

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2018، من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بحضور وفد من رؤساء النيابة العامة في محافظات الوطن.

وأشاد اشتية، بالجهود التي تقوم بها النيابة العامة لحفظ القانون والنظام العام، مؤكدا ضرورة البناء على منجزاتها لتطوير الأداء لخدمة المشروع الوطني.

من جهته، أطلع الخطيب، رئيس الوزراء على نتائج التقرير السنوي، والإنجازات التي حققتها النيابة العامة، المرتكزة على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة.

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