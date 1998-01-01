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لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تلتقي وفداً مقدسياً

الإثنين 22 أبريل 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني تلتقي وفداً مقدسياً


عمان /سما/

قال النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الاردني خلال استقباله في مقر البرلمان الاردني بعمان، اليوم الاثنين، وفداً مقدسياً برئاسة راجح ابو عصب، ان الاردن مستمر في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

ودان السعود في تصريح له له الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ومحاولات تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وطالب المجتمع الدولي بتعزيز ودعم دور وجهود الملك الداعية الى الحفاظ على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

من جهتهم، قال أعضاء اللجنة: إن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية في وجدان كل أردني، وهي قضية العرب والمسلمين، مؤكدين رفضهم التام لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكدوا أهمية تعريف الاجيال القادمة بأن القضية هي قضيتهم الاساسية، ما يعزز التلاحم بين الشعبين الاردني والفلسطيني.

بدوره، ثمن ابو عصب الدور الذي يقوم به الملك في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معربا عن تقديره للمواقف المعلنة لمجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية والقدس، سواء خلال جلساته او مشاركاته الإقليمية والدولية، ومدى الاجماع البرلماني العربي الذي حققه "النواب الأردني" حيال القضية الفلسطينية والقدس.

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