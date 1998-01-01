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آلية توزيع المساعدات النقدية على جرحى مسيرات العودة

الإثنين 22 أبريل 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية توزيع المساعدات النقدية على جرحى مسيرات العودة


غزة / سما /

أوضح أحمد الكرد رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية توزيع المساعدات النقدية على جرى مسيرات العودة الكبرى.

وقال الكرد في تصريحات صحفية، إن استمرار صرف المساعدات النقدية لجرحى مسيرات العودة تسير وفق لجان متخصصة لتقيم حالة المصاب"

وأضاف: " في الشهر الأول بعد الاصابة يستفيد المصاب مبلغ قيمته 600 شيكل وفي الشهر الثاني يُنظر في حالته الصحية وتقيمها، أي أن المصاب اذا طرأ تحسن على حالته حتى تماثله للشفاء يصرف له 300 شيكل لمدة شهرين فقط".

وأشار الي أن الاصابة المتعلقة بالإعاقة الدائمة يصرف لها 600 شيكل وبشكل دائم وهذا الأمر ينسحب على الشهيد حيث تصرف نفس القيمة النقدية لأسرته.

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