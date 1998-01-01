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أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الإثنين 22 أبريل 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

اقتحم أكثر من 400 مستوطن، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في فترتي الاقتحامات (الصباحية وبعد ظهر اليوم)، من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية فيه.

وقالت مصادر محلية،  إن 266 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وقاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، المتطرف أوري ارئيل، إحدى المجموعات المعروفة بعنصريتها وتطرفها، في حين اقتحم المسجد 144 مستوطنا في فترة ما بعد الظهر.

وانتشر حراس وسدنة المسجد الأقصى في مرافقه وتصدوا لمحاولاتٍ متكررة من عصابات المستوطنين لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد، خاصة في محيط مبنى باب الرحمة.

وتزامنت اقتحامات اليوم مع دعوات لما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم اقتحام المسجد بكثافة ومحاولة تقديم "قرابين الفصح" داخل الأقصى.

كما جرت الاقتحامات في ظل إجراءات مشددة تشهدها القدس خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، شملت نشر المزيد من عناصر الاحتلال المختلفة في المدينة وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة ونصب الحواجز والمتاريس في الشوارع والطرقات.

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