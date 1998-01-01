الاحد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح

رام الله / سما /

وجه مجلس الوزراء اليوم الاثنين التهنئة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه، بمناسبة حلول أعياد سبت النور والفصح المجيد.

وأشار إلى أن هذا العيد وإن كان يشكل عيداً دينياً فهو يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء شعبنا.

وشدد على أن القيم التي يعمل شعبنا على ترسيخها كأسس لدولة فلسطين المستقلة، تستند إلى القيم الإنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالم، والذي يمثل هذا العيد ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم.

وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2109، عطلة رسمية بهذه المناسبة.