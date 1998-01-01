  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح

الإثنين 22 أبريل 2019 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحد عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح


رام الله / سما /

وجه مجلس الوزراء اليوم الاثنين التهنئة لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه، بمناسبة حلول أعياد سبت النور والفصح المجيد.

وأشار إلى أن هذا العيد وإن كان يشكل عيداً دينياً فهو يشكل أيضاً عيداً وطنياً لكل أبناء شعبنا.

وشدد على أن القيم التي يعمل شعبنا على ترسيخها كأسس لدولة فلسطين المستقلة، تستند إلى القيم الإنسانية والعدالة التي توحد شعوب العالم، والذي يمثل هذا العيد ومضامينه في مواجهة الظلم، أبرز هذه القيم.

وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2109، عطلة رسمية بهذه المناسبة.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

ساسة إسرائيل وجنرالاتها مختلفون إزاء مستقبل حماس في غزة

ترامب يرتكب خطأ صادما بتعليقه على هجمات سريلانكا

بحضور وفد قطري رفيع .. بدء تشغيل مشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

سلطات الاحتلال تعلن سلسلة جديدة من الاجراءات خلال شهر رمضان والعيد

حماس تعقب على خطاب الرئيس امام الوزراء العرب وتصفه بالتحريضي

الأخبار الرئيسية

قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب من حركتكم حماس التالي..

الاحمد

الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس لهذه الدول..

فتح: الوضع خطير وبحاجة لرص الصفوف والوحدة لمواجهة صفقة العار وفصل غزة عن الضفة

ابو مرزوق : دعوة الرئيس عباس العرب لمواجهة صفقة القرن تستحق الاشادة

اشتية

اشتية: أرسلنا وفدا للأردن ومصر لبدء ارسال التحويلات الطبية لدول عربية