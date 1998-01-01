خدمات رفح يتوج بلقب كأس فلسطين

غزة / سما /

توج فريق خدمات رفح، مساء اليوم الاثنين، بلقب بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، بفوزه باللقاء الختامي على اتحاد الشجاعية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي من زمن المباراة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد اليرموك في مدينة غزة.

وشهد اللقاء حضور كبير من الجماهير ومشجعي الناديين، وامتلأت جميع مقاعد استاد اليرموك، وحضر اللقاء أكثر من 8 آلاف متفرج.

ونجح نادي خدمات رفح بإحراز الثنائية هذا الموسم، بعد أن حسم لقب الدوري العام، بينما فشل اتحاد الشجاعية بالعودة إلى منصات التتويج بعد غياب منذ 5 سنوات بعد حصوله على الثلاثية التاريخية "الدوري والكأس وكأس السوبر" في موسم 2013-2014