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الهيئة الوطنية: استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى لمواجهة المؤامرات

الإثنين 22 أبريل 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية: استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى لمواجهة المؤامرات


غزة / سما/

أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الاثنين، أن استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في ظل هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها "جريمة القرن"

ودعت الهيئة في بيانها،  للتحشيد الواسع لفعاليات جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" في مخيمات العودة تعبيرا عن تمسك شعبنا بمختلف شرائحه وفئاته بالوحدة الوطنية كخيار هام واستراتيجي لمواجهة تحديات المرحلة

وأضافت:  نهيب بكافة وسائل الإعلام لتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي بما يكرس ثقافة شبعنا الأصيلة وقيمه النبيلة والابتعاد عن كل مفردات الفرقة 

كما دعت للمشاركة يوم غدٍ الثلاثاء في الفعالية التي تنظمها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك الساعة 11 أمام مقر اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة.

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