قيادي بفتح لـ"ابو مرزوق": الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة وصفقة القرن تستوجب من حركتكم حماس التالي..

غزة / سما /

علق فايز ابو عيطة نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مساء اليوم الاثنين، على تصريحات موسى ابو مرزوق الاخيرة بشأن الرئيس محمود عباس.

وقال في تغريدة عبر صفحته على موقع فيسبوك، "ابو مرزوق الرئيس لا ينتظر منكم الإشادة بمواقفه, فهذا واجبه ومسؤوليته التى يعرفها جيدا".

أوضح أن مواجهة صفقة القرن ونوايا نتنياهو الخبيثة بفصل "غزة" وتكريس الانقسام, تستوجب من حركتكم حماس الاستجابة الفورية لتنفيذ اتفاق القاهرة "أكتوبر 2017".

وأضاف: بهذا تتحقق المصالحة, ونجنب شعبنا ويلات الانقسام ونفوت الفرصة على نتنياهو وترامب.

وكان ​موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس قد قال في تغريدة له على تويتر ان "خطوة ابومازن بدعوة العرب في بيتهم الجامع لتوحيد موقفهم اتجاه صفقة القرن التي تستهدف قضيتنا الوطنية وتحريضهم على السياسة الصهيونية، التي انتهكت كل اتفاقياتها معه وطلب وقوفهم معه عمل يستحق الإشادة".



وأضاف ابو مرزوق " لكن إقحامه لحماس برواية تحتاج لتصحيح، وعدم دعوته للعرب بوقف التطبيع بحاجة للمراجعة".