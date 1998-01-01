غزة: وصول كميات من الادوية للقطاع ضمن قافلة أميال من الابتسامات

غزة / سما/

أعلن عصام يوسف رئيس قوافل أميال من الابتسامات، اليوم الاثنين، عن دخول كميات من الأدوية والمحاليل الطبية إلى قطاع غزة.

وقال يوسف في تصريح صحفي، إن كميات الدواء والمحاليل الطبية التي دخلت هي ضمن قافلة أميال من الابتسامات المقرر وصول وفودها إلى غزة مطلع شهر مايو/آيار المقبل عبر معبر رفح البري.

وأكد أن كمية الدواء التي دخلت تعد الشحنة الأولى من المساعدات التي ستدخل ضمن القافلة، بتكلفة 100 ألف دولار، فيما من المقرر دخول كميات أخرى من المساعدات الطبية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الكميات جاءت بتبرع من مؤسسة KNRP الاندونيسية.

يأتي ذلك، بعد دعوات أطلقتها القافلة للتبرع من أجل شراء العربات المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدة أبناء هذه الفئة من التنقل بسهولة ويسر، خاصة مع تزايد عددهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

ودعا يوسف كافة الجهود الخيرية من أفراد ومؤسسات إلى المساهمة الفاعلة والعاجلة من أجل إرسال المزيد من كميات المساعدات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد منذ ما يزيد عن 12 عام.

وأشار رئيس قوافل اميال من الابتسامات، إلى الحاجة الماسة لتقديم الدعم للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء غزة في هذه المرحلة، خاصة أن التقارير والتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة تؤكد بأن حياة المئات من المرضى باتت مهددة بالموت نتيجة نقص أصناف من الأدوية، إضافة للمستلزمات والمعدات الطبية.

وأوضح يوسف، أن القطاع الصحي في غزة يعيش حالة من التدهور السريع نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد، والذي يمنع وصول العديد من الحاجيات الأساسية للأهالي، إضافة لاستمرار منع السلطة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع منذ بداية العام الجاري.