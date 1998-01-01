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الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس لهذه الدول..

الإثنين 22 أبريل 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد: بيانات الجهاد الاسلامي وحماس امتداد لصفقة القرن وجولة واسعة سيجريها الرئيس لهذه الدول..


رام الله / سما /

كشف عزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الاثنين، عن جولة واسعة سيقوم بها الرئيس محمود عباس، لعدد من الدول، و ذلك الشهر القادم وقبيل انعقاد المجلس المركزي.

وأضاف الاحمد في حديث اذاعي،  أن جولة الرئيس، ستشمل دول المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي إضافةً إلى ارسال مبعوثين للتوجه إلى مختلف القارات لاطلاعهم على محتوى القرارات التي ستتخذها القيادة تنفيذاً لإقرارهم واعترافهم بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس عام 2012 في مقر الأمم المتحدة.

ونوه الأحمد، إلى أن الرئيس عباس، سيعقد اجتماعات مكثفة مع اللجنة التنفيذية للمنظمة فور وصوله إلى أرض الوطن.

واستنكر الأحمد، ما اسماه "عدم رفض حركة حماس لتصريحات بنيامين  نتنياهو بشأن ضم المستوطنات وصولهم في ذات الوقت الاحوال عبر اسرائيل".

كما استنكر عزام الأحمد، البيانات التي اطلقتها حماس والجهاد الإسلامي أمس الاحد، مؤكداً أن هذه البيانات تثبت الابتعاد عن البرنامج الوطني واصبحوا امتداداً لصفقة القرن وخطة التحرك الأمريكية الاسرائيلية لفصل الضفة عن غزة، وفق قوله.

وقال: أن اللجنة التنفيذية ستقدم تقريرها أمام المجلس المركزي المستند إلى حماية القضية الفلسطينية من التصفية، موضحا أن المنظمة، ارتكزت على قرارات المجلس المركزي، وأبرزها العلاقة مع اسرائيل بضم المستوطنات، مشيراً أن المفاوضات  في ظل هذه الاجراءات أصبحت غير واردة.

وأضاف الأحمد أن تقرير "تنفيذية المنظمة" سيقدم للمجلس المركزي والذي له صلاحيات المجلس الوطني، حتى يكون على بينة عن كل الاحتمالات الوارد الخوض بها، مشيرا الى أن قرار سحب الاعتراف بإسرائيل معلق لقرارات المجلس الوطني السابق.

كما جدد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية،  اتهامه لحركة حماس تكريس الانقسام بإقامة دويلة في غزة، بالبحث عن تهدئة مع اسرائيل الهرولة نحو امتيازات مادية، الأمر الذي يناقض الرياح الوطنية.

 

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