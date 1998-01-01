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جيش الاحتلال يقتحم قرية كفر لاقف وجيوس

الإثنين 22 أبريل 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم قرية كفر لاقف وجيوس


قلقيلية / سما /

اقتحمت عدة دوريات من جيش الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، قرية كفر لاقف شرق قلقيلية وتمركزت وسط القرية بشكل استفزازي .

وذكر شهود عيان، ان اقتحام القرية بهذه الصورة كان بشكل استفزازي دون تسجيل أي حدث امني ، حيث يتعمد جيش الاحتلال الادعاء بوجود احداث امنية ".

واضافوا :" الاقتحام كان بسبب حلول الاعياد اليهودية وكخطوة استباقية لارهاب السكان حيث يقع مدخل القرية بشكل مباشر قبالة مدخل مستوطنة جينات شمرون .

في سياق متصل، تم اقتحام بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بعدة دوريات طافت شوارع وازقة البلدة .

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