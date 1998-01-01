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تجريف 30 دونم من قبل مستوطني "اريئيل" دون اخطار المزارعين من سلفيت

الإثنين 22 أبريل 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجريف 30 دونم من قبل مستوطني "اريئيل" دون اخطار المزارعين من سلفيت


سلفيت /سما/

قال مزارعون من سلفيت، اليوم الاثنين، انهم تفاجئوا اليوم بقيام مستوطنين من مستوطنة"اريئيل" شمال سلفيت بتجريف اراضيهم الزراعية والرعوية دون اخطارهم.

واوضح المزارعون انهم عرفوا بعمليات التجريف بعد ان سمح لهم الاحتلال بدخول اراضيهم خلف الجدار لمدة ثلاثة ايام .

واكد المزارعون ان التجريف طال قرابة 30 دونم من اراضيهم خلف الجدار وان التجريف متواصل ولا يتوقف من قبل عدة أليات تعمل على مدار الساعة.

بدوره قال خالد معالي الباحث في شؤون الاستيطان، ان اعمال التجريف تأتي تطبيقا لوعود "نتنياهو" ببناء 800 شقة جديدة في مستوطنة "اريئيل" ضمن حملته الانتخابية.

واشار معالي ان التوسع الاستيطاني غير مسبوق في مستوطنة"اريئيل" ، وذلك لبناء مباني عديدة اخرى لصالح كلية الطب التي اقرها الاحتلال قبل ايام، وكذلك لبناء مختبرات ومباني ومنشآت تتبع جامعة "اريئيل" الوحيدة كجامعة استيطانية في الضفة الغربية.

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