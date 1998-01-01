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المالية بغزة: اتفاق مع اتحاد المقاولين للتسهيل على المتعسرين

الإثنين 22 أبريل 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة: اتفاق مع اتحاد المقاولين للتسهيل على المتعسرين


غزة / سما /

أكد عوني الباشا الوكيل المساعد في مالية غزة، اليوم الاثنين، أن وزارته تولي اهتماما كبيرا بقطاع المقاولات لدوره الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني نظراً لعدد العمال الكبير.

وقال الباشا خلال حديث متلفز، إنّ وزارة المالية في حكومة رام الله تقوم بتحصيل ضريبة فواتير الشراء (المقاصة, البيانات الجمركية, فواتير الضفة), مشيراً إلى أنها المسؤولة عن استرداد فواتير الارجاع الضريبي لمقاولي غزة أسوة برام الله بواسطة أموال المقاصة.

وأضاف: أن وزراته أبرمت اتفاقية مع اتحاد المقاولين تقضي بتقديم تسهيلات للمقاولين المتعسرين من خلال دفع ضريبة الدخل من الارجاع الضريبي.

وأشار الوكيل المساعد بمالية غزة،  إلى أنّ هناك إمكانية لتحويل قيمة الارجاع الضريبي من شركة مقاولات لأخرى عبر السماح للمقاول المستدين من الشركات تسديد المديونة بواسطة قيمة الارجاع الضريبي, كذلك تخفيض هامش الربح لمقاولي غزة.

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