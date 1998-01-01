اوريدو وجامعة القدس توقعان اتفاقية تعاون ضمن برنامج الدراسات الثنائية

رام الله / سما /

وقع الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، وعميد كلية الدراسات الثنائية في جامعة القدس د. صلاح عودة -نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كشك-، اتفاقية تعاون مشترك لاتاحة الفرصة لطلبة برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس بالتعلم من خلال الممارسة وذلك في مقر شركة Ooredoo في رام الله.

وتهدف الاتفاقية لخلق الشراكة الحقيقة بين القطاع التعليمي وشركات القطاع الخاص عبردمج الطلبة في الحياة العملية كجزء رئيسي خلال فترة تواجدهم على مقاعد الدراسة في الجامعة، مما سيساهم بشكل فعال بصقل مهارات الطلبة وتهيئتهم للمرحلة المقبلة وانخراطهم بسوق العمل مسلحين بتجربة فريدة وغنية.

وخلال حفل التوقيع عبر د. ضرغام مرعي عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة القدس قائلاً: "إن الطالب الفلسطيني هو كنز يجب الإستثمار به، وتنمية قدراته، وتعزيز ثقافته العملية والعلمية، ليكون أهلًا للانخراط في سوق العمل في وطننا، الذي أصبح اليوم يضج بتحديات كبيرة، وبحاجة لمهارات عالية ليثبت الشخص نفسه فيه، لذلك نحن نحيي مبادرة جامعة القدس لتقديمها هذا البرنامج التعليمي الذي يستند على ركيزة أساسية وهي التعلم من خلال العمل والتجربة مما يضيف قيمة جديدة للتعليم في فلسطين".

وأعرب د. ضرغام مرعي عن سعادته بأن تحتضن شركة Ooredoo فلسطين عددًا من طلبة جامعة العاصمة في مقراتها ليستفيدوا من خبرات كوادرها، وليكتسبوا خبرات جديدة في مجالات تخصصاتهم الأكاديمية.

ومن جانبه عبر د. صلاح عودة عن سعادته بشراكة البرنامج مع احدى كبرى شركات الوطن قائلاً:" نثمن غالياً انضمام شركةOoredoo فلسطين الى قائمة المؤسسات والشركات الشريكة من القطاع الخاص لبرنامجالدراسات الثنائية في جامعة القدس مما يؤكد مجدداً على أهمية هذا النموذج من التعليم العاليومساهمته في خلقجيل فلسطيني واعد يشاركبشكل فاعل في بناء مستقبل مهني واقتصاد قوي ومستقل"،وأضاف:"نتطلع قدما للبدء بشراكتنا، لا سيما في منح الطلاب الملتحقين بالبرنامج الفرصة للتعرف على سوق العمل والانخراط الإيجابي فيه من خلال التدريب العمليفي الشركة".

وأعربت د.صفاء نصر الدين، نائب رئيس الجامعة لشؤون القدس عن شكرهالشركة Ooredoo فلسطين على ثقتها وشراكتها لبرنامج الدراسات الثنائية قائلة: "تضاف هذه الشراكة إلى أكثر من 180 اتفاقية شراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني مما يثبت مجدداً نجاح هذا البرنامج"، وأضافت "هذه الشراكة ستساهم حتماً في اتاحة مجال أوسع لمزيد من التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص الفلسطيني في مجال تدريب طلبة البرنامج وتبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي، حيث نتطلع لمزيد من التعاون المستقبلي والشراكة بين الجامعة وشركة Ooredoo فلسطين".

يذكر أن نظام الدراسات الثنائية هو الأول من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط، ويهدف إلى تطوير الدراسة الجامعية عن طريق دمج التعليم النظري مع العملي، ويعتبر أهم ما يميز البرنامج أنه مبني على النموذج الألماني المتبع منذ أكثر من أربعين عاماً، ويتم تنفيذه في جامعة القدس بدعم من قبل الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وكالة التعاون الألماني "GIZ"، وبنك التنمية الألماني"KFW" ، ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامج الدراسات الثنائية، 240 طالباً وطالبة، موزعين على ثلاثة تخصصات مختلفة وهي: الهندسة الكهربائية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، ويلتحقون ببرامج التدريب العملي في أكثر من 180 مؤسسة قطاع خاص شريكة للبرنامج.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي شركة Ooredoo بالاستثمار بطاقات الشباب الفلسطيني وتوظيفها لخدمة المجتمع، والمساهمة بتطوير مجال التعليم لما فيه من فائدة تعود على بناء وتمكينوطننا فلسطين. كما أن جامعة القدس لا تدخر جهداً إلا وقد بذلته لتطوير وصقل خبرات الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل متطلعة لمستقبل مشرق للشباب الفلسطيني.

معلومات عن Ooredooفلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.