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"بنك القاهرة عمان" ينظم ورشة عمل لتطوير نظام لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية

الإثنين 22 أبريل 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بنك القاهرة عمان" ينظم ورشة عمل لتطوير نظام لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية


رام الله / سما /

نظم بنك القاهرة عمان، في مقر ادارته الاقليمية في رام الله، ورشة عمل حول أهمية وجود نظام لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية.

ويندرج تنظيم الورشة في إطار سياسة البنك الخاصة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتكريسا للاتفاقية التي وقعها البنك سابقاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لتوفير تمويل في مجال الطاقة المتجددة، توج بإطلاق البنك برنامجا متخصصا في هذا المجال يعرف باسم "شمس".

واستهدفت الورشة عددا من موظفي البنك، بغية رفع درجة التوعية البيئية والمجتمعية في صفوفهم، وبحث مدى حيوية وجود نظام لإدارة المخاطر المتعلقة بهذا الشأن، يحاكي سياسة البنك والواقع الفلسطيني وينسجم مع قيم البنك ورؤيته نحو مجتمع أفضل وبيئة نظيفة وآمنة.

وشارك في الفعالية، خبراء من مؤسسة "اكونولير" الكندية ممثلة بجويل مات، خبيرة التنمية والتطوير في المؤسسة، إضافة إلى الدكتورة سبيدة لبني، الخبيرة الدولية في مجال المساواة وحقوق الإنسان.

وقد شهدت الورشة تفاعلا لافتا من قبل المشاركين، الذين أكدوا أهمية مثل هكذا فعاليات كونها ذات طابع متخصص يتناول ملفا حيويا.

تجدر الإشارة إلى أن "شمس" برنامج اقراض لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موجه للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص، عملاً ببرنامج "Sunref Palestine" أحد مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج لتسهيل حصول الأفراد والمنشآت الفلسطينية على التمويل المصرفي اللازم لدعم استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة في فلسطين.

#بنك القاهرة عمان

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