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إعفاء عائلات الأسرى من دفع رسوم الكشف والفحص الطبي في العيادات الخاصة

الإثنين 22 أبريل 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعفاء عائلات الأسرى من دفع رسوم الكشف والفحص الطبي في العيادات الخاصة


رام الله / سما /

وقع نادي الأسير، ونقابة الأطباء، اليوم الاثنين، اتفاقية تقضي بإعفاء عائلات الأسرى من دفع رسوم الكشف والفحص في العيادات الخاصة، التابعة للأطباء المسجلين في النقابة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، خلال توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله، إنها تشمل أقارب الأسرى من الدرجة الأولى في سجون الاحتلال، ولا تشمل عائلات الأسرى المحررين، مضيفا: ان الاقارب من الدرجة الاولى، سيتمكنون من التوجه الى أي طبيب خاص، بشرط أن يكون مسجلا في النقابة، بدون دفع الرسوم "الكشفية"، الأمر الذي سيخفف الكثير من الأعباء على عائلات الأسرى، وتحديدا المقيمين في المخيمات والقرى.

وأكد أن نادي الأسير سيتولى إصدار بطاقات خاصة خلال اليومين القادمين، تتضمن اسم الأسير، وصورته، ومن ثم توزيعها على العائلات في كل المحافظات، لعرضها على الطبيب، مشيرا الى أن هذه المبادرة تعد بداية لفتح الطريق لمبادرات أخرى تستطيع العديد من النقابات المختلفة القيام بها، للتعبير العملي عن المساندة والدعم للأسرى.

بدوره، اعتبر نقيب الأطباء شوقي صبحة أن هذه الاتفاقية تعد أقل ما يمكن تقديمه للأسرى القابعين في سجون الاحتلال.

#الأسرى #نقابة الاطباء #رسوم

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