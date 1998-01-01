السفير حنانيا يطلع رئيس وزراء مالطا على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

أطلع سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، رئيس الوزراء جوزيف موسكات، على آخر التطورات الميدانية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بمخاطر صفقة القرن على شعبنا، وقرصنة اسرائيل لأموال المقاصة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وطالب السفير حنانيا خلال لقاء رئيس الوزراء المالطي، اليوم الاثنين، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة فاليتا، مساعدة مالطا وخاصة في أروقة الاتحاد الاوروبي لثني اسرائيل عن سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين.

وشكر حنانيا، رئيس الوزراء على دعم مالطا الدائم لفلسطين، معربا عن رغبته بتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين وزيادة التبادل المجتمعي والثقافي والأكاديمي والرياضي والسياحي.

بدوره، أكد موسكات استمرار دعم مالطا لفلسطين وتقديم المساعدة في العديد من المجالات، معربا عن رغبته بالعمل على التعاون بين القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل للفلسطينيين في مالطا.

وشدد على موقف مالطا من القضية الفلسطينية المتمثل بحل الدولتين، وتم بحث آفاق التعاون بين البلدين لعمل نشاطات ثقافية واجتماعية مشتركة، وتطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.