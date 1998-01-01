"ذا كيرس أوف لايورونا" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

وكالات / سما /

تصدر فيلم الرعب والإثارة "ذا كيرس أوف لايورونا" أو (لعنة لايورونا) إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من ليندا كارديليني وريموند كروز، إيرادات بلغت 26.50 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات والفانتازيا "شازام" الذي يشارك في بطولته كل من زكاري ليفي ومارك سترونج ودجيمون هونسو، محققا إيرادات بلغت 17.34 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية والدراما "بريك ثرو " أو (إختراق)، والذي يشارك في بطولته كريسي ميتز وجوش لوكاس، بإيرادات بلغت 11.10 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي والمغامرات "كابتن مارفل"، الذي يشارك في بطولته كل من بري لارسون وصامويل إل جاكسون وجود لو، محققا إيرادات بلغت 9.10 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الفانتازيا والكوميديا "ليتل"، الذي يشارك في بطولته ريجينا هول وإيسا راي، بإيرادات بلغت 8.45 مليون دولار.