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برشلونة أمام سيناريوهين لحسم الليجا قبل موقعة ليفربول

الإثنين 22 أبريل 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة أمام سيناريوهين لحسم الليجا قبل موقعة ليفربول


وكالات / سما /

يسعى برشلونة لحسم لقب الليجا، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 مايو / أيار المقبل، لمزيد من التركيز على هدف الكتلان الرئيسي وهو التتويج بذات الأذنين.

وبات برشلونة على مقربة من الفوز بلقب الليجا رقم 26  في تاريخه والثاني على التوالي، حيث يتصدر جدول الدوري بمفرده منذ بداية البطولة، بسبب تراجع مستوى ريال مدريد، وتباين مستوى أتلتيكو.

ويمكن لبرشلونة الفوز رسميًا باللقب يوم الأربعاء المقبل، حال خسارة أتلتيكو أمام فالنسيا في الجولة 34، وفوز البارسا مساء الثلاثاء على ليجانيس.

أما في حالة فوز الأتليتي والبارسا في الجولة 34، فسيتأجل التتويج للجولة 35، حيث يواجه أتلتيكو بلد الوليد، فيما يلعب برشلونة مع ليفانتي.

وفي حالة خسارة أتلتيكو في الجولة 35، سيتوج برشلونة باللقب رسميًا قبل أن يلعب.

ويتصدر برشلونة جدول الليجا حاليًا برصيد 77 نقطة، فيما يحل أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

#برشلونة

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