  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ديختر ينتقد تدخل الرئيس الفرنسي بقضية أموال الضرائب

الإثنين 22 أبريل 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديختر ينتقد تدخل الرئيس الفرنسي بقضية أموال الضرائب


القدس المحتلة / سما /

 وجه آفي ديختر رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست والوزير المحتمل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الاثنين، انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الكشف عن رسالة وجهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب فيها وقف خصم أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقال ديختر، إن هذه الأموال تخصم لتعويض عوائل القتلى الإسرائيليين، وفق قانون تم تأييده بأغلبية في الكنيست.

ويعتبر ديختر من الشخصيات الرئيسية التي لعبت دورا مهما في تمرير القانون بالكنيست بعد محاولات تعطيله مرات عدة.

وأعرب في تصريحات له عن صدمته من سماعه للخبر المتعلق بمطالبة الرئيس الفرنسي. متسائلا عن موقفه الصامت من قيام السلطة الفلسطينية بدفع الأموال لعوائل منفذي العمليات بينما ينتقد العملية الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!

روبنشتاين: الفلسطينيون ساهموا بانهيار اليسار وعملية إخلاء غزة كانت مؤلمة للغاية!

إليسا تحذر جمهورها السخرية من دينها

الاحتلال يكشف عن تفاصيل بندقية "كرمل" الإسرائيلية الجديدة..

ساسة إسرائيل وجنرالاتها مختلفون إزاء مستقبل حماس في غزة

الأخبار الرئيسية

فتح: الوضع خطير وبحاجة لرص الصفوف والوحدة لمواجهة صفقة العار وفصل غزة عن الضفة

ابو مرزوق : دعوة الرئيس عباس العرب لمواجهة صفقة القرن تستحق الاشادة

اشتية

اشتية: أرسلنا وفدا للأردن ومصر لبدء ارسال التحويلات الطبية لدول عربية

"الأقصى" يشهد اقتحامات واسعة وتوترا شديدا بسبب محاولات متكررة لإقامة صلوات تلمودية

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن