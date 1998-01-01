ديختر ينتقد تدخل الرئيس الفرنسي بقضية أموال الضرائب

القدس المحتلة / سما /

وجه آفي ديختر رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست والوزير المحتمل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الاثنين، انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الكشف عن رسالة وجهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطلب فيها وقف خصم أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقال ديختر، إن هذه الأموال تخصم لتعويض عوائل القتلى الإسرائيليين، وفق قانون تم تأييده بأغلبية في الكنيست.

ويعتبر ديختر من الشخصيات الرئيسية التي لعبت دورا مهما في تمرير القانون بالكنيست بعد محاولات تعطيله مرات عدة.

وأعرب في تصريحات له عن صدمته من سماعه للخبر المتعلق بمطالبة الرئيس الفرنسي. متسائلا عن موقفه الصامت من قيام السلطة الفلسطينية بدفع الأموال لعوائل منفذي العمليات بينما ينتقد العملية الإسرائيلية.