سلطات الاحتلال تعلن سلسلة جديدة من الاجراءات خلال شهر رمضان والعيد

القدس المحتلة / سما /

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المرتقبين، اعلنت اسرائيل سلسلة اجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

أولاً: دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة للرجال دون 16 عامًا أو فوق 40 عامًا من العمر وللنساء مهما كان عمرهن دون الحاجة لتصريح. بالنسبة للرجال الذين يبلغون من العمر 30 إلى 40 عامًا يجب إصدار تصريح دخول من خلال مكتب الارتباط الفلسطيني.

ثانيًا: إصدار 150.000 تصريح دخول للمتزوجين لأجل زيارة العائلات دون قيود العمر خلال أيام الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا ولغاية الساعة 10 مساءً حتى خلال عيد الفطر.

ثالثًا: إصدار 700 تصريح زيارة في الضفة الغربية للأقارب القادمين من الدول العربية. سيتم التقدم بطلب الحصول على تصريح إلى مكتب الارتباط الفلسطيني.

رابعًا: إصدار 700 تصريح لسفر المواطنين الفلسطينيين إلى الخارج من خلال مطار بن غوريون الدولي. ​

توسيع ساعات العمل في المعابر والبوابات التالية:​

معبر الجلمة سيبقى مفتوحًا لغاية الساعة 10 مساءً طوال الأسبوع أمام عبور فلسطيين 48 بالسيارات وأمام عبور الفلسطينيين. كما سيكون المعبر مفتوحًا أيضًا خلال عيد الفطر لغاية الساعة 12 ليلاً.

بوابة ضاحية البريد ستكون مفتوحة أمام عودة المصلين من مسجد الأقصى خلال أيام الجمعة من الساعة 14:30 ظهرًا ولغاية الساعة 16:00 عصرًا.

معبر طُورة في جنين سيبقى مفتوحًا لغاية الساعة 12:00 ليلاً أمام سكان منطقة التماس.

سيبقى معبري النبي إلياس وجبارة مفتوحين لغاية الساعة 12 ليلاً.

معبر الجيب سيكون مفتوحًا امام أصحاب تصاريح من نوع BMC أو VIP.

بوابة طولكرم ستكون مفتوحة من الساعة 10 صباحًا ولغاية الساعة 10 مساءً.

أما البوابات في منطقة التماس ستكون مفتوحة خلال ساعات الصوم ولغاية الساعة 10 مساءً.​