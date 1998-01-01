اتبع هذه النصائح في تنسيق ملابسك

وكالات / سما /

بدأ فصل الربيع وسوف تضطر إلى التوقف عن تصفح تطبيقك الخاص بمعرفة أحوال الطقس على أمل أن يكون اليوم مُشمساً، لأن كل أيامك المُقبلة سوف تكون مُشمسة مليئة بعبق الزهور. ولكن فصل الربيع قد يكون مُحيراً نوعاً، ما خاصة فيما يتعلق باختيار الملابس الخاصة بك، لأن الطقس يكون دافئًا ومُشمسًا في الصباح، ولكنه يكون بارداً نسبياً في المساء والساعات الأخيرة من الليل.

وإذا كنت تشعر بأنك في حاجة إلى بعض النصائح لكي تبدو أكثر أناقة خلال فصل الربيع، فإليك بعض الأمور التي يجدر بك اتباعها حتى تكون صاحب أفضل إطلالة أينما كنت:

القمصان الكلاسيكية

تستطيع إضافة العديد من الألوان إلى خزانة ملابسك من خلال هذه القصمان، والتي غالباً ما يكون سعرها في متناول اليد، ويسهل العثور عليها في المحلات والمتاجر. بإمكانك في بداية الأمر شراء قميص أو اثنين لست معتاداً على ارتداء ألوانها، مثلاً إذا كنت ترتدي قمصانًا باللون البنفسجي فعليك شراء قميص جديد باللون الأزرق الفاتح أو اللون الأحمر الهادئ، أو لون اللافندر. وهناك لون كلاسيكي آخر وهو رائج ومنتشر جداً وهو الوردي.

سراويل الربيع

مع حلول فصل الربيع سوف تكون في حاجة إلى ارتداء سراويل ذات نسيج خفيف، وفي هذه الحالة سوف يكون من الأفضل أن ترتدي السراويل المصنوعة من الكتان والقطن، والتي تزيدك أناقة، كما أنها تبقي ساقيك دافئتين في حالة هبوب عاصفة أو رياح. وبوسعك أيضاً ارتداء السراويل الرياضية والتي تسمح لك بحرية الحركة، وتجعلك تظهر في إطلالة عصرية وأنيقة في الوقت نفسه.

السترات الخفيفة

السترات الخفيفة من أفضل القطع التي عليك اقتناؤها في فصل الربيع، وهناك الكثير من السترات الخفيفة المميزة والتي تناسب فصل الربيع وتحمل العلامة التجارية YMC، والتي غالباً ما تكون ذات تفاصيل أنيقة، وتستطيع أن ترتدي أسفلها قمصانًا خفيفة، وترتدي معها سراويل ذات ألوان متطابقة.