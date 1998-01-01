المجدلاوي : سلطات الاحتلال ترتكب عشرات الانتهاكات بحق الأسرى

غزة / سما /

أكد الاستاذ بسام المجدلاوي وكيل مساعد رئيس الهيئة للإدارات التخصصية ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين خلال احتفال نظمته جمعية حسام للأسرى شمال قطاع غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى على أهمية دعم ومساندة الأسرى في وقت تزداد فيه الهجمة الاسرائيلية بحقهم على كل المستويات .

وبين المجدلاوي خلال كلمته أن هنالك عشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية كالاقتحامات الليلية والتفتيشات المفاجئة مع وجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى ، والتعذيب النفسي والجسدي ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .

وأضاف المجدلاوى أن إدارة السجون ترتكب بحق الأسيرات عشرات الانتهاكات كالحرمان من الأطفال، والاهمال الطبي، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، وتمدد المعتقلين إدارياً بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .