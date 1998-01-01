الاحتلال يُصدر أوامر اعتقال إداري بحق 75 معتقلاً الشهر الجاري

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 75 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر نيسان الجاري.

وبينت الهيئة أن الأسرى هم:

مراد جمال ابراهيم، جنين،6 أشهر تمديد

عرفات ابراهيم قواسمه، الخليل،4 أشهر تمديد

مجدي محمد منصور، رام الله،4 أشهر تمديد

محمد محمود لدادوه، رام الله،4 أشهر أمر جديد

محمد موسى العسعس، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

عمر محمد الحيح، الخليل، 6 أشهر تمديد

مؤيد طلعت خطيب، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

محمود صلاح حماد، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

داوود مصطفى ابو حسين، رام الله، 4 أشهر تمديد

يوسف سعيد علان، رام الله 4 أشهر تمديد

محمد عبد الصمد عوده، الخليل 4 أشهر تمديد

منذر ابراهيم ابو جحيشه، الخليل، شهرين تمديد

وليد عصام عصفور، طولكرم،6 أشهر تمديد

عبد اللطيف عبد ارحيمي، رام الله، 6 أشهر تمديد

جميل ابراهيم درعاوي، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

لؤي عطا الله ابو جحيشه، الخليل، شهرين تمديد

احمد عبد الجليل شحاتيت، الخليل، 6 أشهر تمديد

نائل محمود ابو كويك، رام الله، شهرين تمديد

حافظ محمد الفسفوس، الخليل، 4 أشهر تمديد

نصر عبد الكريم علاونة، جنين، 4 أشهر تمديد

احمد سامي هشلمون، الخليل، 4 أشهر تمديد

خلدون روحي عبد الله، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

يزيد محمد دار طه، رام الله،4 أشهر تمديد

ضياء ياسر شني، رام الله، 4 أشهر تمديد

محمد عادل عطا الله، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

عدنان عبد الله ذياب، رام الله، 4 أشهر تمديد

ياسر ابراهيم فحل، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

عبد المهدي بدوي الزهور، الخليل،4 أشهر تمديد

محمد عماد طزازعه، جنين،4 أشهر تمديد

مشير عبد القادر شحاتيت، الخليل، 4 أشهر تمديد

محمد ابراهيم حشايكه، رام الله، 4 أشهر تمديد

جميل عبد القادر العروج، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

رؤوف راضي ابو جحيشه، الخليل،4 أشهر تمديد

محمود صالح عطيه، رام الله، 4 أشهر تمديد

متوكل محمد ابو جحيشه الخليل ، 4 أشهر تمديد

موسى صلاح سمحان، رام الله، 4 أشهر تمديد

يحيى هاني جادو، بيت لحم، 4 أشهر تمديد

جمال محمد طويل، رام الله، 4 أشهر تمديد

مازن جمال النتشهة، الخليل، 4 أشهر تمديد

نصر محمد رجوب، الخليل، 4 أشهر تمديد

امجد عبد الرازق الرجبي، الخليل، 4 أشهر تمديد

أحمد محمد شحادة ، نابلس، 3 أشهر تمديد

محمد علي امطير، رام الله، 4 أشهر تمديد

مروان محمد ابو فاره، الخليل، 6 أشهر تمديد

احمد نجيب مفارجه، رام الله، 4 أشهر تمديد

بلال سليم سلهب، الخليل، 4 أشهر تمديد

محمد اسماعيل الطل، الخليل، 4 أشهر تمديد

فؤاد محمد بشارات، طوباس، 3 أشهر أمر جديد

توفيق عمر ابو عرقوب، رام الله، 3 أشهر أمر جديد

علي موسى قنداح، رام الله، 3 أشهر أمر جديد

محمد مصطفى أحمد، رام الله،4 أشهر تمديد

محمد عيسى حميدان، رام الله، 3 أشهر أمر جديد

محمود طالب اغباري، قلقيليه، 4 أشهر تمديد

مهدي سامي حجير، رام الله، 4 أشهر تمديد

منير باسل صوافطه، طوباس، 5 أشهر أمر جديد

ثائر أسعد عميره، رام الله، 4 أشهر تمديد

رشيد محمد برغوثي، رام الله، 4 أشهر تمديد

نادر عبد الحليم نتشه، الخليل، 3أشهر تمديد

محمد عيسى حميدان، رام الله، 3 أشهر أمر جديد

بهاء الدين شجاعيه، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

منجد خالد ابو عيشه، الخليل،3 أشهر تمديد

مجدي محمد منصور، رام الله،4 أشهر تمديد

محمد محمود لدادوه، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

يوسف محمد غوانمه، رام الله، 4 أشهر تمديد

عمر عبد المهدي شاور، الخليل،4 أشهر أمر جديد

منذر أكرم حجاجره، بيت لحم، 6 أشهر أمر جديد

احمد طالب الحج حمد، نابلس، 4 أشهر تمديد

هيثم أيوب النتشه، الخليل، 4 أشهر تمديد

هاشم جهاد عياش، رام الله،4 أشهر أمر جديد

محمد سمير دار الشيخ، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

أنس حاتم قفيشه ، الخليل ،3 أشهر أمر جديد

ماهر محمد شريتح، رام الله، 4 أشهر تمديد

محمد نمر أحمد ، نابلس، 5 أشهر أمر جديد

مأمون جمال حمدان، الخليل، 4 أشهر تمديد

مأمون عبد الكريم سمارة، رام الله، 4 أشهر تمديد