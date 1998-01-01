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صورة سيلفي مع غوريلا تشعل الفيسبوك

الإثنين 22 أبريل 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة سيلفي مع غوريلا تشعل الفيسبوك


وكالات / سما /

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صور سيلفي التقطها حارس في حديقة فيرونغا الوطنية في الكونغو.

وبحسب موقع "الإندبندينت"، التقط حارس منتزه فيرونغا الوطني في الكونغو هذه الصورة مع اثنين من حيوانات الغوريلا المهددة بالانقراض أثناء تأديته لعمله.

وكتب الحارس تحت الصورة التي نشرها على "فيسبوك": يوم آخر في المكتب.

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين وتناقلها رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بكثافة.

ويضم منتزه فيرونغا، 600 حارس من الرجال والنساء المحليين، وهم يخضعون لتدريبات مكثفة، ويخاطرون بحياتهم يوميا لحماية الحياة البرية الاستثنائية للحديقة، بما في ذلك الغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض في العالم.

#فيسبوك #غوريلا

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