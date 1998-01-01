خلاف بين أحلام وأصالة بسبب "متابعة" على توتير

وكالات / سما /

نشب خلاف بين أحلام وأصالة، إثر تغريدة نشرتها إحدى متابعي الفنانة أحلام، طالبت المتابعة فيها أصالة بالرد على تهنئة أحلام لها بأغنية بإطلاق فيديو كليب أغنيتها "بنت أكابر"، والتي قامت أحلام بحذفها لاحقاً.

ردت أحلام على المتابعة قائلة: "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فن جميل".

وأضافت أحلام: "وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي، وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكراً على محبتكم".

هذا الرد أثار حفيظة الفنانة السورية أصالة، التي ردت على أحلام، قائلة: "أحلام يا عزيزتي دائماً، خللي اللي بيننا بيننا، وما بدنا نفتح مواضيع مالها معنى، ما في حدا ظلم التاني، لأنّه نحنا (أنا وأنتي) كبار وبنفهم".

وتابعت أصالة: "خلص ياحلومة، وحياة تاجك خلص، أنتي ملكة ومتسامحة، وسامحيني خصوصاً وجاية رمضان، وبالنسبة لمباركتك شكرًا جزيلًا وخلص".

لتعلق أحلام بعدة تغريدات قائلة لها: "وشفيها أصولة زعلانة، وحياه تاجي، سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بغني بضمير".

وتكمل: "نعم ؟؟؟ في كلامي شيء ضايقك لما كتبت هالتغريدة قلت مش بنتظر منها ولا من أي حد شكر، وقلت كلام طيب عنك وإنتي ظلمتيني والظلم ظلمات ونقطة، وشدخل تاجي يا أصولة".

الجدير بالذكر، أن هذا ليس الخلاف الأول بين الفنانتين إلا أنهما عادة ما تتجاوزان كل خلاف.