عميل سري إسرائيلي يطيح بتجار أسلحة فلسطينيين بالقدس

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 فلسطينيين من سكان بلدتي عناتا وشعفاط شمال شرق مدينة القدس بتهم الإتجار بالأسلحة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الشرطة الإسرائيلية أرسلت عميلاً سرياً لها لإجراء معاملات لشراء أسلحة من فلسطينيين بمبالغ تقدر بعشرات آلاف الشواكل، وتبين أن الأسلحة كانت مخصصة لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

وأوضحت أنه تم اعتقال 4 فلسطينيين خلال العملية 2 من عناتا و2 من شعفاط بالقدس.

وأشارت إلى أن تم تمديد احتجاز اثنين من المعتقلين في المحكمة العسكرية بعوفر وصدرت ضدهم لوائح اتهام بالإتجار بالأسلحة.