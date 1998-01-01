اليوم- انطلاق مباريات الاسبوع الـ20 من دوري القدس للمحترفين

رام الله / سما /

تدب الحياة من جديد في ملاعب كرة القدم، ولكن هذه المرة في منتصف الاسبوع، حيث تنطلق مباريات الاسبوع الـ20 من دوري القدس للمحترفين، يوم الاثنين، على امل ان ينتهي الدوري في بداية شهر ايار وفق الأجندة التي وزعها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مطلع الموسم على كافة الأندية.

كافة مباريات هذا الاسبوع تلعب في نفس اليوم وفيما يلي التفاصيل:

اهلي الخليل- بلاطة

يسافر فريق بلاطة الى دورا للقاء فريق اهلي الخليل، الذي لم يظهر بمستواه المعهود في اللقاءين الأخيرين، وهذا ليس انتقاصا من مستوى الفريقين، بل بقدر ما رأيناه من فريق الاهلي من مستو ولمحات فنية خجولة، فهل ستكون مباراة الاهلي امام بلاطة هي رد اعتبار للفريق.

أكيد ان خليفه الخطيب وكتيبة بلاطة تدرك أهمية المباراة خاصة انها تجري على ملعب الاهلي وبين جمهوره، ووضعوا نصب أعينهم الفوز والعودة بنقاط المباراة الى مخيمهم.

بلاطة في جعبتها "37" نقطة فيما الاهلي في جعبته "29" نقطة.

المباراة تنطلق الساعة الرابعة بعد الظهر ويراقبها ابراهيم الحروب.

مركز طولكرم- شباب الظاهرية

لقاء يجري بين صاحب المركز الثاني عشر "مركز طولكرم " وصاحب المركز الحادي عشر " الظاهرية " امنيات التوفيق للفريقين وان كانت المباراة هي تحصيل حاصل للمركز الذي جمع طيلة الدوري "5 " نقاط، فيما رصيد الظاهرية "14" نقطة.

حسابيا لم يفقد الظاهرية الأمل بالبقاء في دوري المحترفين لذلك هو مطالب بالفوز.

جدير بالذكر ان المباراة ستجري على ملعب طولكرم الساعة الخامسة مساء ويراقبها عوض بدير.

شباب الخليل- الامعري

بنتائج المباريات الأخيرة عاد شباب الخليل للمنافسة على لقب الدوري فهو يحتل المركز الثالث على اللائحة برصيد "35" نقطة.

ملعب الحسين يحتضن اللقاء الذي سينطلق الساعة الخامسة مساء ويراقبه محمود ابو صبيح.

فوز الشباب يعني استمرار المنافسة وهذا سيعطي الفريق دفعة معنوية الى الامام ،وعكس ذلك أي فوز الامعري او حتى التعادل يعني ان الامعري دخل في المنطقة الآمنة بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

السموع- واد النيص

مباراة ثانية على ملعب دورا ستجري يوم الاثنين، ولكن هذه المرة الساعة السابعة مساء ويراقبها ابراهيم الحروب.

النتائج التي حققها فريق واد النيص في الفترة الأخيرة ملفته وجعلته يحتل المركز الرابع برصيد "33" نقطة ويسعى الترجي للمنافسة على اللقب كما قال مديره الفني سمير جمال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء الترجي والاهلي يوم الخميس الماضي.

كتيبة السموع بقيادة الحوامدة تسعى جاهدة الى تحسين موقعها على اللائحة، وهذا ما يسعى اليه السموعية في كل موسم،ان يكونوا بين الكبار .

رصيد السموع "31" نقطة.

جبل المكبر- البيرة

يحتضن ملعب الخضر لقاء الفريقين الذي ينطلق الساعة الخامسة مساء ويراقبه ربحي وقاد.

المكبر برصيد "24" نقطة والبيرة برصيد "27" نقطة.

الفريقان دخلا في منطقة الأمان ويفترض ان تجري المباراة في اجواء مريحة للفريقين ويظهر الفريقان الجانب الفني في اللقاء بعيدا عن الشد ، وهذا ما اتوقعه ، ان نشاهد مباراة جميلة تليق بالفريقين.

هلال القدس- ثقافي طولكرم

يحتضن ملعب فيصل الحسيني اللقاء الذي سينطلق الساعة الخامسة مساء ويراقبه خالد الصياد.

مباراة هامة للفريقين خاصة الهلال الذي يسعى لمواصلة الصدارة والثقافي الذي أمن وجوده في المحترفين ويسعى الى التعمق في المنطقة الدافئة.

الهلال برصيد "38" نقطة والثقافي برصيد "23" نقطة.