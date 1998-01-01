لجنة الانتخابات المركزية تصدر تقريرها السنوي لعام 2018

رام الله / سما /

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية تقريرها السنوي للعام 2018، والذي يعتبر الثاني ضمن سلسلة تقارير أعمالها ونشاطاتها السنوية.

وقد تناول التقرير الذي جاء في 52 صفحة نبذة عن اللجنة وأعمالها خلال العام المنصرم، لا سيما الانتخابات المحلية/الإعادة الجزئية والتي جرت في الثاني والعشرين من أيلول 2018، بالإضافة الى المشاريع والنشاطات المنفذة، وميزانية اللجنة خلال العام الماضي، وخططها وانشطتها المقبلة. كما ويتضمن التقرير شرحا عن المشاركات الدولية للجنة اقليميا ودوليا، بما فيها الرقابة على الانتخابات في دول مختلفة من العالم.

وقد شرعت اللجنة بتوزيع التقرير على المؤسسات الرسمية والاهلية، اضافة الى الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وتم نشر نسخة الكترونية من التقرير على موقع اللجنة الالكتروني.