كيف تحافظ على جهازك التناسلي للأبد؟

وكالات / سما /

لا شك أن الجهاز التناسلي مثله مثل غيره من أعضاء الجسم المختلفة التي تتأثر بعوامل السن وتوالي السنين في عمر الرجل؛ فالزمن كفيل بتغيير الكثير من الأشياء في حياة الرجل وقدرته الجنسية التي قد تتناقص وتتلاشى في وقت مبكر نسبياً؛ لأن تلك المشكلة في النهاية تظل من الأمور النسبية غير الثابتة، فهناك العديد من الأسباب والعادات اليومية التي يمكنها بكل بساطة سلب الجهاز التناسلي للرجل الكفاءة والقوة.

ولكن وعلى الرغم من أن الأمر قبل يبدو سوداوياً، وأن الجهاز التناسلي لا بد له أن يُصاب بالضعف، وأن يفقد قدراته لا محالة؛ لا يزال أمام كل رجل فرصة ذهبية من أجل كسر المخاوف المتعلقة بالقدرة والصحة الجنسية والحفاظ على صحة الجهاز التناسلي إلى الأبد، وذلك بطريقة بسيطة، وهي اتباع النصائح والعادات التي سيتم ذكرها في السطور التالية.

1-الجهاز التناسلي والتدخين

الحديث عن العلاقة والتأثير المدمر للتدخين بجميع أنواعه المختلفة -سواء كان بواسطة السجائر أو الأرجيلة والشيشة بجانب السجائر الإلكترونية الحديثة- في الجهاز التناسلي وقوة وكفاءة القدرة على الانتصاب وارتفاع قابلية الإصابة بالعجز الجنسي في عمر مبكر؛ أمر مكرر بكل تأكيد، ولكن مخاطر التدخين المدمر تستحق أن تُعاد في كل تقرير يتناول صحة الجهاز التناسلي للرجل ففي دراسة أُجريت عام 2011 على عينة عشوائية من المدخنين الذكور تتعلق بمدى تأثير التدخين على الجهاز التناسلي استمرت لـ8 أسابيع وجد القائمون بعض الأمور والحقائق المخيفة.

ففي الحقيقة أوضحت النتائج التي أظهرت أن 75% ممن خضعوا للدراسة كانوا يعانون من درجات متفاوتة من العجز الجنسي، وأنه بعد إقلاعهم عن التدخين طوال فترة الدراسة التي استمرت لشهرين نجح 31% من الرجال في الحصول على عملية انتصاب كاملة وسليمة، بينما تحسنت قدرات الجهاز التناسلي بالنسبة للآخرين بدرجات متفاوتة.

وأوضح تسفي دورون أحد الأطباء الذين شاركوا في الدراسة أن التدخين يقلل من كمية الأكسجين وكمية أكسيد النيتريك التي تصل إلى العضو الذكري أو القضيب ويعمل على إيصال النيكوتين وأول أكسيد الكربون للأنسجة، وهما السببان الرئيسيان المسببان لضعف الانتصاب وتلاشيه تماماً مع الوقت، ولكن تأثير التدخين يمتد ليشمل التأثير بشكل مباشر في حجم وطول القضيب، وذلك بسبب دور التدخين السلبي في تلف وتدمير الشرايين الناقلة للدماء إلى القضيب.

2-الجهاز التناسلي والنوم

لا ترتبط قلة النوم والحصول على فترات غير كافية وقليلة الجودة من الراحة بظهور عدد كبير من المشكلات الصحية التي تثير المشكلات الجنسية وتضعف قوة الجهاز التناسلي مع التقدم ​​في العمر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وتوقف التنفس في أثناء النوم فحسب؛ فالأمر أوسع وأكثر من ذلك بكثير، فبحسب دراسة أجرتها كلية الطب في مدينة هيوستن الأمريكية عام 2018 أظهرت النتائج أن قلة عدد ساعات النوم والفشل في الحصول على جودة عالية من الراحة في أثناء الليل يرتبط بشكل مباشر بقدرات الجسم في ما يخص إنتاج هرمون الذكورة التستوستيرون، فالعلاقة بين النوم وإنتاج هرمون الذكورة طردية بحسب المتخصصين.

3-الجهاز التناسلي والعلاقة الجنسية

بالنسبة للرجال المتزوجين ظهرت دراسة فنلندية نشرت في المجلة الطبية الأمريكية أن كفاءة وصحة القدرات الجنسية والجهاز التناسلي بالنسبة للرجل تتوقف بشكل كبير ومثير للانتباه على نسب ممارسة العلاقة الجنسية الزوجية؛ حيث نصح الباحثون القائمون على الدراسة الرجال بشكل عام بالحفاظ على ممارسة العلاقة الجنسية على الأقل لمرة واحدة خلال 7 أيام، وذلك للتقليل من فرص الإصابة بضعف الانتصاب والعجز الجنسي إلى النصف على المدى المتوسط والبعيد.

4-الجهاز التناسلي والجفاف

شرب كميات مثالية من المياه والسوائل بشكل يومي وبنمط ثابت ومنتظم عادة صحية لا تمنح الرجل أعضاء حيوية مثل القلب والكلى والكبد غاية في القوة تتمتع بدرجات كفاءة مثالية ومعززة بالصحة فحسب، فعالم الفسيولوجيا الفرنسي سيمون ثورنتون يرى أن الأمر يمتد ليصل إلى صحة الجهاز التناسلي للرجال.

ففي دراسة قام بها "ثورنتون" عن أثر الجفاف وإهمال شرب المياه والسوائل بكميات مثالية منتظمة على صحة الرجل وجد العالم الفرنسي أن الجفاف يؤدي إلى انخفاض معدلات وجود خلايا الدم الحمراء والبلازما، وهو ما يعمل على ارتفاع نسب هرمون الأنجيوتنسين، وهو الهرمون الذي يوجد بكميات مرتفعة داخل أجساد الرجال الذين يعانون من صعوبات في الانتصاب.

5-الشعر والجهاز التناسلي

فيما يخص الناحية التجميلية والجلدية، وعلى صعيد النظافة الشخصية، والمحافظة على المظهر العام الخارجي للقضيب من التجاعيد، وظهور البقع السوداء وتغير اللون، وهي علامات تصيب الجهاز التناسلي للرجل مع التقدم في العمر؛ يجب على الرجل الحرص بشكل دوري على التخلص من شعر العانة واستخدام المطهرات والكريمات الخاصة -بحسب رأي الطبيب- التي تعمل على تجنب الإصابة بأي عدوى فطرية أو بكتيرية، كما تحافظ على شباب وحيوية جلد القضيب وكيس الصفن.