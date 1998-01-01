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ماذا تخطط آبل لهواتف الآيفون القديمة؟

الإثنين 22 أبريل 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا تخطط آبل لهواتف الآيفون القديمة؟


وكالات / سما /

تشتهر شركة آبل الأميركية بإحاطة ما يحدث داخل مختبراتها بسرية شديدة. لكن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تعتزم أن تنشر كل ما يحدث في أحدث مختبراتها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وستفتح آبل مختبرا “لاسترداد المواد” باستخدام الروبوتات وتعليمها كيفية تفكيك الأجهزة واستعادة مواد قيمة مثل النحاس والألومنيوم والكوبالت.

وقالت آبل يوم الخميس إن المختبر الذي تبلغ مساحته 836 مترا مربعا في أوستن، يستخدم الروبوت “ديزي” الذي يستطيع أن يفكك أجهزة آيفون بمعدل 1.2 مليون جهاز في السنة.

والمختبر جزء من هدف آبل لتصبح كل منتجاتها من مواد معاد تدويرها أو قابلة للتجديد. ولم تحدد الشركة موعدا لتحقيق هذا الهدف، لكن بعض المنتجات مثل ماك بوك إير تتضمن قطعا من الألومنيوم مصنوعة من هواتف آيفون مذابة استعادتها آبل.

وقالت ليزا جاكسون نائبة رئيس آبل لقسم السياسة البيئية والمبادرات الاجتماعية، لرويترز إن الأبحاث في هذا المختبر ستزود الشركة بالمعلومات بشأن كيفية تصميم منتجاتها.

وقالت في مقابلة “أعتقد حتما أن المعرفة التي سنحصل عليها من هناك ستفيد كل قطاعات آبل، وقطاعنا كذلك كما نأمل، وبالطبع كلما تقدمنا سيترك ذلك أثره على المصممين والمهندسين”.

#آيفون #هواتف

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