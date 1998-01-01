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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة بينهم ثلاثة فتيه

الإثنين 22 أبريل 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين عشرة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم ثلاثة فتية، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمقابلة مخابراتها.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم بينهم فتى وهم: عنان أحمد عبد ربه (18 عاماً)، والفتى يزن خالد عايش (16 عاماً)، وفراس عمر الجعيدي (28 عاماً)  وجميعهم من مدينة بيت جالا، علاوة على معاذ حسن عوينه من بلدة بتير.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين آخرين وهم: قسام فيصل أبو سرية من مخيم جنين، ومراد فتحي موسى (40 عاماً) من قرية شوفة في محافظة طولكرم، إضافة إلى المواطن عبد القادر ذياب من محافظة قلقيلية  حيث جرى اعتقاله بعد الاعتداء عليه وعلى عائلته، وسرقة مبلغ من المال، علماً أنه له شقيق أسير وهو سعيد ذياب المحكوم بالسجن (30) عاماً، ومن بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة وهو نورس محمد أبو خطاب (18 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين طفلين من مخيم شعفاط وهما: مالك نصر حوشية (15 عاماً)، وصالح الشرقاوي (15 عاماً). 

#نادي الأسير

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