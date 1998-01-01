الطواحين ونجوم القطاع في وداعية صيدم الخميس

غزة / سما /

أكد نادي اتحاد خانيونس, إقامة مباراة وداعية لقائده نبيل صيدم, الذي قرر اعتزال كرة القدم مؤخرا, بعد مشوار حافل في الملاعب الغزية على مدار "22 عاما".

وأوضح اتحاد خانيونس, أن المباراة ستجري بين فريق النادي ومنافسه نجوم قطاع غزة, الخميس المقبل على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

ويعدّ صيدم أحد العناصر الرئيسية في صفوف اتحاد خانيونس على مدار سنوات طويلة, وارتدى شارة قيادة الفريق في الكثير من البطولات الغزية.

يشار إلى أن صيدم كان يمنّي نفسه بإحراز لقب الدوري مع "الطواحين" هذا الموسم, لكن الفريق أنهى المسابقة في المركز الثالث.