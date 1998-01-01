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استقبال حافل لبعثة خدمات خانيونس في جنوب إفريقيا

الإثنين 22 أبريل 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقبال حافل لبعثة خدمات خانيونس في جنوب إفريقيا


كيب تاون / سما /

حظيت بعثة منتخب خدمات خانيونس لكرة القدم, باستقبال حافل لحظة وصولها مطار "كيب تاون" في جنوب إفريقيا الأحد.

وفوجئت البعثة الفلسطينية بوجود مئات الأشخاص في استقبالهم, فور وصولهم مطار "كيب تاون", رغم تأخر الفريق عن المشاركة في البطولة الدولية " Bayhill Premier Cup U 19".

ولم يتمكن الفريق الفلسطيني من الظهور في الدور الأول من البطولة, بسبب العراقيل التي واجهها خلال مغادرته قطاع غزة, إذ احتاج لأكثر من 72 ساعة قبل الوصول لجنوب إفريقيا.

يشار إلى أن البعثة تضم عبد الغني الشيخ رئيسا, والمدرب عبد الكريم الشيخ الخليل, ومساعده محمد أبو زيد، والإعلامي هاني البنا، بالإضافة إلى 20 لاعبا من أبرز أندية قطاع غزة.

#خدمات خانيونس #جنوب إفريقيا
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