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جنين: الأسير ربيع أبو الرب من قباطية يدخل عامة الـ18 في الأسر

الإثنين 22 أبريل 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

قال  مدير نادي الأسير منتصر سمور، إن الأسير ربيع رفيق شريف أبو الرب (42 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين دخل اليوم الاثنين، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال والمحكوم بالسجن مدى الحياة، وكانت  قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 22/4/2002، بعد اقتحام مخيم جنين.

وذكر ذوو الأسير أبو الرب ، أنه تعرض لتحقيق قاسٍ لأكثر من 100 يوم متتالية، واستخدم الاحتلال معه كل أشكال التنكيل والتعذيب، والتحق من داخل سجنه بجامعة القدس المفتوحة ومنعه الاحتلال من إكمال الدراسة، ثم التحق بجامعة الأقصى ومنع من الإكمال مرة أخرى، ثم أكمل بالجامعة العبرية، لينهي دراسة البكالوريوس، ويحصل بعد ذلك على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصادية.

يذكر أن محمد شقيق الأسير ربيع يقبع في سجن النقب الصحراوي ويمضي حكما بالسجن 30 عاما. 

#سجون الاحتلال #ربيع أبو الرب

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