رسمياً .. باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي

وكالات / سما /

توج نادي باريس سان جيرمان رسمياً بطلاً للدوري للفرنسي الأول لكرة القدم لموسم 2018/2019، بعد تعثر ليل بالتعادل سلبياً بدون أهداف أمام تولوز.

واستغل باريس سان جيرمان تعثر وصيف ليل بالتعادل أمام تولوز ليحقق لقب الدوري الفرنسي برصيد 86 نقطة مع تبقي له 6 مباريات حتى نهاية الموسم.

وفشل باريس سان جيرمان من ضمان لقب الدوري بشكل رسمي في أخر مبارتين بعد فشله بالفوز على ليل وستراسبورج ليحققه اليوم بعد تعادل الوصيف والتأكد من عدم اللحاق به في الصدارة.

وحقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه، حيث حققه نادي العاصمة في أعوام، 1986، 1994، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 وأخيراً هذه النسخة 2019.

وقدم باريس سان جيرمان موسماً جيداً للغاية، أثبت فيه سيطرته على الدوري المحلي في فرنسا، حيث أجمع 86 نقطة من أصل 32 مباراة لعبها، فاز في 26 وخسر 3 مباريات وتعادل مثلهم.