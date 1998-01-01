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مدرب كارديف سيتي يصف محمد صلاح بالغطاس !

الإثنين 22 أبريل 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب كارديف سيتي يصف محمد صلاح بالغطاس !


وكالات / سما /

وصف نيل وارنوك المدير الفني لفريق نادي كارديف سيتي محمد صلاح نجم ليفربول بالغطاس بعدما حصل النجم المصري على ركلة جزاء في انتصار 2-0 على كارديف اليوم.

واستعاد الريدز صدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي إثر هذا الانتصار، ولكن ما زال مانشستر سيتي يملك مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد سيلعبها يوم الأربعاء المقبل في ملعب أولد ترافورد.

كان جورجينو فينالدوم قد تقدم بالهدف الأول لمصلحة الليفر من تسديدة قوية في الدقيقة 57، قبل أن يضيف جيمس ميلنر نجم الوسط الإنجليزي الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء تحصل عليها محمد صلاح.

نيل وارنوك مدرب الفريق المضيف تحدث عقب نهاية المباراة قائلاً “بشكل عام، كنت سعيداً باللاعبين. قدمنا مباراة جيدة، نحن نشعر بخيبة أمل أن شيئاً واحداً أو شيئين لم يسيروا لمصلحتنا”.

وأضاف “لقد كانت ركلة جزاء سخيفة لم يكن يتعين على الحكم أن يمنحها. الحركة الأخيرة كانت 9.9 غطساً، أليس كذلك؟”.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وصف محمد صلاح بالغطاس بسبب تعمده الحصول على ركلات جزاء غير مستحقة في البريميرليج.

#محمد صلاح #ليفربول #كارديف سيتي

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