مبابي يشدد الخناق على ميسي في صراع الحذاء الذهبي

وكالات / سما /

ازدادت حدة الصراع على جائزة الحذاء الذهبي أمس الأحد بعد التألق على الصعيد التهديفي للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي ، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، الذي اقترب أكثر من منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الإسباني.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي الدوريات الأوروبية بـ 33 هدفاً سجلهم مع برشلونة في الدوري الإسباني ، ليكون الأقرب للظفر بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي 2018-2019.

ورفع كيليان مبابي رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 30 في الدوري الفرنسي ، بعد الثلاثية التي سجلها في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو أمس الأحد.

وسجل اللاعب هاتريك وقاد به باريس سان جيرمان للفوز على موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعتبر ليونيل ميسي وكيليان مبابي اللاعبان الوحيدان الذان وصلا رقم 30 من الأهداف في الدوريات خلال الموسم الحالي.

وتبقى خمس مباريات لميسي في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ، أمام ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وسيلتا فيجو وخيتافي وإيبار ، ونفس عدد المباريات لمبابي مع باريس الذي يواجه مونبلييه ونيس وإنجي وديجون وريمس.

ويضم جدول المتنافسين على الحذاء الذهبي كل من :